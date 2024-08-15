Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туреччині понад половина людей підтримує дострокові вибори

 

Понад половина громадян Туреччини вважає, що в країні слід провести дострокові вибори, причому ще два місяці тому противників цієї ідеї було помітно більше.

Про це свідчать результати закритого опитування агентства SONAR, які опублікувала газета Sözcü, повідомляє "Європейська правда".

У липневому опитуванні взяла участь 3271 людина у 26 провінціях Туреччини. Згідно з ним, 51,4% вважають, що Туреччина повинна піти на дострокові вибори, тоді як 42,1% висловилися проти.

Кількість людей, які виступають проти дострокових виборів, зменшилася на шість відсоткових пунктів у порівнянні з червнем - тоді таких було 48,1%.

Те ж опитування показало подальше падіння Партії справедливості та розвитку Реджепа Таїпа Ердогана, за яку віддали б голоси менш як 19% турецьких виборів. Натомість найбільша опозиційна партія - Республіканська народна партія (СНР) отримала б 23,1%.

При цьому третина респондентів (33,2%) або не визначились із відповіддю, або відмовились відповідати на питання.

Останні загальні вибори в Туреччині відбулись у травні 2023 року, наступні заплановані на травень 2028-го.

Партія справедливості та розвитку зіткнулася із закликами до дострокових виборів з боку деяких верств суспільства після місцевих виборів 31 березня, коли вона втратила значну підтримку населення.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес