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У Туреччині понад половина людей підтримує дострокові вибори
23:42 14.08.2024 |
Понад половина громадян Туреччини вважає, що в країні слід провести дострокові вибори, причому ще два місяці тому противників цієї ідеї було помітно більше.
Про це свідчать результати закритого опитування агентства SONAR, які опублікувала газета Sözcü, повідомляє "Європейська правда".
У липневому опитуванні взяла участь 3271 людина у 26 провінціях Туреччини. Згідно з ним, 51,4% вважають, що Туреччина повинна піти на дострокові вибори, тоді як 42,1% висловилися проти.
Кількість людей, які виступають проти дострокових виборів, зменшилася на шість відсоткових пунктів у порівнянні з червнем - тоді таких було 48,1%.
Те ж опитування показало подальше падіння Партії справедливості та розвитку Реджепа Таїпа Ердогана, за яку віддали б голоси менш як 19% турецьких виборів. Натомість найбільша опозиційна партія - Республіканська народна партія (СНР) отримала б 23,1%.
При цьому третина респондентів (33,2%) або не визначились із відповіддю, або відмовились відповідати на питання.
Останні загальні вибори в Туреччині відбулись у травні 2023 року, наступні заплановані на травень 2028-го.
Партія справедливості та розвитку зіткнулася із закликами до дострокових виборів з боку деяких верств суспільства після місцевих виборів 31 березня, коли вона втратила значну підтримку населення.
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