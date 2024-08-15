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Avon подала заяву про банкрутство
23:19 14.08.2024 |
Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву до суду у справах банкрутства округу Делавер, США. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Це сталося після понад 380 судових позовів, у яких стверджувалося, що тальк у продукції Avon спричиняє рак.
Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд заявив, що компанія вже витратила $225 млн на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров'ю та виплати з врегулювання. Тепер компанія не має "достатньої ліквідності для ведення судових розглядів та/або врегулювання" справ.
Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди, але очікує, що кількість позовів "лише зростатиме, якщо не буде остаточного рішення".
Avon Products - не перша компанія, яка подала заяву про банкрутство, щоб впоратися з позовами, пов'язаними з продажем талькової продукції.
Інша американська компанія - Johnson & Johnson - кілька разів намагалася врегулювати питання з позивачами, використовуючи банкрутство, але поки що не досягла успіху.
Avon Products володіє брендом за межами США, Канади і Пуерто-Рико. Там Avon належить LG Household & Health Care.
Холдингова компанія не продає косметику в США з 2016 року, а у 2020-му американський бізнес викупила бразильська група Natura.
У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж, і Natura запропонує купити їх за $125 млн за відсутності вищих пропозицій.
Бразильська компанія спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.
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