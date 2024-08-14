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Інфляція в США в липні сповільнилася до 2,9% - мінімуму з березня 2021р
16:58 14.08.2024 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні збільшилися на 2,9% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.
Таким чином, темпи зростання знизилися порівняно з 3% у червні.
Аналітики в середньому очікували збереження інфляції на червневому рівні, за даними Trading Economics.
Липневі темпи підйому цін є мінімальними з березня 2021 року.
Вартість транспортних послуг зросла на 8,8% (після підйому на 9,4% у червні), одягу - на 0,2% (на 0,8%). Водночас нові автомобілі подешевшали на 1% (у червні їхня ціна опустилася на 0,9%), вживані - на 10,9% (-10,1%).
Темпи зростання вартості продуктів харчування не змінилися - 2,2%.
Ціни на енергоносії підвищилися на 1,1% (на 1%), хоча бензин подешевшав на 2,2% (на 2,5%).
Споживчі ціни в липні порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,2%, що збіглося з прогнозами. У червні було зафіксовано дефляцію в 0,1%.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,2% у щомісячному порівнянні та на 3,2% у річному (найслабший підйом із квітня 2021 року). Обидва показники збіглися з консенсус-прогнозами. У червні підвищення становило 0,1% і 3,3% відповідно.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 17-18 вересня.
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