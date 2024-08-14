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АНАЛІТИКА

Моді відвідає Польщу перед візитом до України

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Зазначається, що це буде перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років.

Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським колегою Дональдом Туском.

Візит Моді до України

Як писало Wionews, Моді відвідає Україну, ймовірно, в другій половині серпня. Тоді ж очікувалось, що візит відбудеться 23 числа.

Ще на початку 2024-го президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Моді та запросив його відвідати Україну. Також варто додати, що це буде перший візит прем'єра від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

На початку липня Моді відвідував Росію, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Зеленський, після ворожого обстрілу "Охматдиту", назвав приїзд прем'єра до країни-терориста "руйнівним ударом по мирних зусиллях". Після цього Індія викликала посла України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія
 

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