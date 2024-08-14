Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів

Mars, чиї бренди включають M&M's і Snickers, заявив, що купує виробника Cheez-It і Pringles - компанію Kellanova у в угоді вартістю майже 36 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Сімейний кондитерський гігант Mars заявив, що купує виробника Cheez-It і Pringles Kellanova за майже 36 млрд дол, що робить це найбільшою покупкою в індустрії упакованих харчових продуктів.

Mars заплатить 83,50 дол за акцію в рамках готівкової угоди за Kellanova, що становить близько 33% надбавки до ціни закриття 2 серпня.

Акції Kellanova зросли приблизно на 8% до 80,45 дол перед дзвінком. За підрахунками Reuters, на основі власного капіталу вона оцінюється у 28,58 млрд дол.

Ця угода, яка коштувала Mars 23 млрд дол США, об'єднає під одним дахом популярні споживчі бренди, включаючи шоколадні цукерки Twix, Bounty і Milky Way від Mars, а також портфель снеків Kellanova - Pop-Tarts, Rice Krispies Treats і заморожені вафлі Eggo.

Повідомляється, що у 2023 році чисті продажі Kellanova склали понад 13 мільярдів доларів.