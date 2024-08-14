Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
16:06 14.08.2024 |
Mars, чиї бренди включають M&M's і Snickers, заявив, що купує виробника Cheez-It і Pringles - компанію Kellanova у в угоді вартістю майже 36 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Сімейний кондитерський гігант Mars заявив, що купує виробника Cheez-It і Pringles Kellanova за майже 36 млрд дол, що робить це найбільшою покупкою в індустрії упакованих харчових продуктів.
Mars заплатить 83,50 дол за акцію в рамках готівкової угоди за Kellanova, що становить близько 33% надбавки до ціни закриття 2 серпня.
Акції Kellanova зросли приблизно на 8% до 80,45 дол перед дзвінком. За підрахунками Reuters, на основі власного капіталу вона оцінюється у 28,58 млрд дол.
Ця угода, яка коштувала Mars 23 млрд дол США, об'єднає під одним дахом популярні споживчі бренди, включаючи шоколадні цукерки Twix, Bounty і Milky Way від Mars, а також портфель снеків Kellanova - Pop-Tarts, Rice Krispies Treats і заморожені вафлі Eggo.
Повідомляється, що у 2023 році чисті продажі Kellanova склали понад 13 мільярдів доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова АМКУ Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів
|Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
|ЗМІ: Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
|Україна контролює 74 населені пункти в Курській області, - Сирський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інфляція в США в липні сповільнилася до 2,9% - мінімуму з березня 2021р
|Моді відвідає Польщу перед візитом до України
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії не вистачає бензину: заборону на експорт пального продовжили до кінця року
|Російські банки борються за юань, оскільки дефіцит ліквідності подвоюється
Бізнес
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США
|Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight
|X тепер дозволяє правильно сортувати відповіді на iPhone
|Новий MediaTek Dimensity 9400 обіцяє на 30% кращу продуктивність
|Нові процесори Arrow Lake від Intel матимуть на 100 Вт менше енергоспоживання при високих частотах, ніж i9-14900KS
|Instagram дозволив публікувати до 20 фото та відео в одній публікації
|Сонячні панелі на будь-якій поверхні: новий світлопоглинальний матеріал у 150 разів тонший за кремнієву пластину