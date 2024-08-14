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АНАЛІТИКА

У Росії не вистачає бензину: заборону на експорт пального продовжили до кінця року

 

Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.

Така рішення влада РФ пояснює необхідністю "підтримки стабільної ситуації на паливному ринку в період сезонного попиту" і планових ремонтів, що тривають на НПЗ, повідомляє російська редакція Forbes.

Заборона не поширюватиметься на експорт бензину в рамках міжнародних міжурядових угод, а також на пальне, що вивозиться громадянами для особистого користування та надання міжнародної гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, Росія заборонила експорт бензину з 1 березня після масових атак українських безпілотників на російські НПЗ.

Початково заборона запроваджувалася до 31 серпня, але з 20 травня до 31 липня її дію призупиняли. При цьому у червні-липні бензин марки А-92 у Росії подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, А-95 - на 30% (+12 рублів за літр).

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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