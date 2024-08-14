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У Росії не вистачає бензину: заборону на експорт пального продовжили до кінця року
15:59 14.08.2024 |
Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.
Така рішення влада РФ пояснює необхідністю "підтримки стабільної ситуації на паливному ринку в період сезонного попиту" і планових ремонтів, що тривають на НПЗ, повідомляє російська редакція Forbes.
Заборона не поширюватиметься на експорт бензину в рамках міжнародних міжурядових угод, а також на пальне, що вивозиться громадянами для особистого користування та надання міжнародної гуманітарної допомоги.
Як повідомлялося, Росія заборонила експорт бензину з 1 березня після масових атак українських безпілотників на російські НПЗ.
Початково заборона запроваджувалася до 31 серпня, але з 20 травня до 31 липня її дію призупиняли. При цьому у червні-липні бензин марки А-92 у Росії подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, А-95 - на 30% (+12 рублів за літр).
У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.
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