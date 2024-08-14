Сланцеві компанії США підвищують видобуток нафти при скороченні бурових

Згідно з останніми даними, підвищення ефективності роботи на найбільшій сланцевій ділянці США дає змогу отримати більше нафти без великих витрат, що збільшить постачання на світовому ринку нафти, оскільки ОПЕК також планує пізніше припинити скорочення видобутку.

Як пише Reuters, видобувні компанії розширюють свої свердловини до трьох миль, стискаючи більше свердловин на одній буровій платформі й розриваючи кілька свердловин одночасно, збільшуючи видобуток, зі слів експертів галузі й керівників компаній під час нещодавніх дзвінків щодо доходів.

У сукупності ці підвищення ефективності змусили кількох великих виробників підвищити цільові показники видобутку сланцевої нафти на весь рік. Шеврон підвищив цільовий обсяг видобутку в Пермі за весь рік до приблизно 15% зростання порівняно з попереднім прогнозом зростання на 10%.

Diamondback, APA Corp, Devon Energy і Пермські ресурси також прогнозують видобуток сланцю в Пермі найближчими місяцями вище, ніж очікувалося. Occidental Petroleum підвищив свій прогноз для басейну на 2024 рік на 1 000 барелів на день (б/д), не враховуючи придбання CrownRock, орієнтованого на пермський період.

Компанія Devon вказала на збільшення ефективності буріння цього року на 12% і заявила, що на сьогодні вона покращила ефективність завершення свердловин на 6%, підвищивши видобуток нафти за весь рік приблизно на 3%. Цього року компанія Permian Resources підвищила цільовий обсяг видобутку нафти на 1,5%.

«Зрештою, ми бачимо, що ринок буде переповнений у ІV кварталі», - сказав Волт Ченселлор, енергетичний стратег банківської й фінансової компанії Macquarie Group.

За оцінками Macquarie, видобуток у США зросте приблизно на 500 тис. б/д до кінця цього року порівняно з кінцем минулого, перевищуючи оцінки уряду США, які вимагають збільшення приблизно на 300 тис. б/д.

«Для ОПЕК це означає, що ми бачимо, що вони в кінцевому підсумку не зможуть виконати поточний план з відновлення видобутку протягом 12 місяців», - сказав Канцлер.

При цьому очікувалося, що консолідація серед виробників сланцю в США уповільнить зростання виробництва цього року, оскільки компанії стурбовані об'єднанням персоналу і сортуванням нових об'єктів. Але переваги можливості розширення свердловин на суміжні території підвищили продуктивність.

«Державні оператори, орієнтовані на ефективність, дедалі частіше бурять довші стовбури й стискають більше свердловин на один майданчик», - сказав Райан Хілл, аналітик компанії Enverus, що займається обчисленням енергетичних даних.

Компанія Diamondback, яка цього року погодилася придбати Endeavor Energy Resources, заявила минулого тижня, що моделює, що одна бурова установка буритиме щонайменше 26 свердловин на рік, порівняно з попередніми очікуваннями щодо 24 свердловин, додавши, що буріння свердловин відбувається приблизно на 10% швидше, ніж на початок року.

Diamondback буде скупий на будь-які відчуження в пермському регіоні, оскільки видобувні свердловини зараз «начебто на вагу золота», сказав Кейс Ван'т Хоф, головний фінансовий директор Diamondback Energy.

Компанія Chevron заявила, що була однією з перших, хто застосував технологію потрійного гідророзриву, яка швидко виконує гідророзрив трьох свердловин, знижуючи витрати більш ніж на 10% і скорочуючи час завершення на 25%. Як зазначають у Chevron, це допомогло збільшити кількість днів виробництва.

Згідно з даними уряду США, загальний видобуток у Пермі зріс до 6,2 млн б/д у червні, що є другим найвищим рівнем за всю історію спостережень. Видобуток нових свердловин на бурову установку зріс до 1 400 б/д, що є найвищим показником за два з половиною року.

Історично видобуток нафти в США щороку перевищував оцінки, починаючи з 2009 року, за винятком 2020 року, коли пандемія COVID-19 знизила попит і видобуток, показав огляд даних США.

Зменшення кількості бурових установок заважає зростанню виробництва ще швидше, і це зрештою сповільнить темпи зростання. Згідно з даними Enverus, за останній тиждень кількість горизонтальних нафтових вишок, що працюють у Пермі, скоротилася на 20 - до 295. За останні п'ять років вона впала на 100.