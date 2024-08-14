Членство в ЄС підтримують тільки 30% норвежців

У разі проведення референдуму про членство в Європейському Союзі на користь цього сценарію віддали б голоси менше третини жителів Норвегії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Opinion для видань Altinget та ABC Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

За можливе приєднання до ЄС проголосували б, згідно з опитуванням, 30% норвежців - це на 5 відсоткових пунктів менше, ніж у серпні минулого року.

56% проголосували б проти членства в Євросоюзі, а ще 14% відповіли, що не визначились із відповіддю.

"Частково причиною зниження кількості тих, хто проголосував "за", є те, що війна в Україні, яка призвела до більш позитивного ставлення до ЄС, була дещо затьмарена іншими новинами", - вважає консультант Opinion Мартін Стуббан.

Як приклад він навів події у США та на Близькому Сході, внаслідок яких, на його думку, для норвежців "Україна відійшла на другий план".

Норвежці двічі на референдумі - у 1972 та 1994 роках - відхиляли приєднання до Європейських спільнот (попередника ЄС) та Євросоюзу.

Водночас Норвегія є членом Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, через які співпрацює з ЄС економічно.

Нещодавнє опитування в Угорщині засвідчило, що більшість населення країни підтримує членство Угорщини у ЄС, попри заяви влади, що Будапешт "перебуває у стані війни" з Брюсселем.

Останнє опитування Eurobarometer показало, що абсолютна більшість жителів ЄС хочуть глибшої співпраці в оборонній сфері на рівні Євросоюзу.