Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Членство в ЄС підтримують тільки 30% норвежців

 

У разі проведення референдуму про членство в Європейському Союзі на користь цього сценарію віддали б голоси менше третини жителів Норвегії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Opinion для видань Altinget та ABC Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

За можливе приєднання до ЄС проголосували б, згідно з опитуванням, 30% норвежців - це на 5 відсоткових пунктів менше, ніж у серпні минулого року.

56% проголосували б проти членства в Євросоюзі, а ще 14% відповіли, що не визначились із відповіддю.

"Частково причиною зниження кількості тих, хто проголосував "за", є те, що війна в Україні, яка призвела до більш позитивного ставлення до ЄС, була дещо затьмарена іншими новинами", - вважає консультант Opinion Мартін Стуббан.

Як приклад він навів події у США та на Близькому Сході, внаслідок яких, на його думку, для норвежців "Україна відійшла на другий план".

Норвежці двічі на референдумі - у 1972 та 1994 роках - відхиляли приєднання до Європейських спільнот (попередника ЄС) та Євросоюзу.

Водночас Норвегія є членом Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, через які співпрацює з ЄС економічно.

Нещодавнє опитування в Угорщині засвідчило, що більшість населення країни підтримує членство Угорщини у ЄС, попри заяви влади, що Будапешт "перебуває у стані війни" з Брюсселем.

Останнє опитування Eurobarometer показало, що абсолютна більшість жителів ЄС хочуть глибшої співпраці в оборонній сфері на рівні Євросоюзу.
Ключові теги: Норвегія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес