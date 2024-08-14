Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ООН поскаржились, що гуманітарна допомога в Україні на $3 млрд профінансована на 30%

 

План гуманітарного реагування місії ООН становить $3 млрд на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%.

Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою дворічну місію, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, Судані, Ємені, Афганістані, тому нам дедалі важче отримувати фінансування. Наш план гуманітарного реагування - це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні.

Він становить $3 млрд на 2024 рік, і він профінансований лише на 30%, тоді як минулого року в той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше", - сказала Браун.

Вона наголосила, що намагалася завжди бути дуже чіткою в посланнях до донорів, "адже війна не закінчилася, потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні".

Браун зазначила, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати всі місця, де необхідна гуманітарна допомога, "доки не буде знайдено політичні рішення".

Також в ООН повідомили, що план підготовки до зими в Україні вже готовий. Зокрема, місія зосереджується на восьми областях уздовж лінії фронту, особливо на літніх людях, жінках із дітьми.

"Минулого року ми охопили понад два мільйони людей, і цього року ми зробимо те саме або трохи більше. У нас є Український гуманітарний фонд, який я очолюю. І декілька тижнів тому ми оголосили запит на пропозиції для цих конкретних зимових заходів. Наразі ми маємо близько $68 млн, які ми використаємо для цього. Якщо цього буде недостатньо, ми додамо ще, але починати треба вже зараз", - додала вона.

За допомогою плану підготовки до зими ООН прагне охопити 1,8 млн осіб, і для цього потрібно близько $500 млн, розповіла Браун.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес