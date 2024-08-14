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Прем'єр Японії Кісіда піде у відставку у вересні, - ЗМІ
09:09 14.08.2024 |
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирішив не брати участь у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії наступного місяця. Це означає, що в країні незабаром зміниться глава уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
За даними японського громадського мовника, Фуміо заявив про намір не балотуватися на наступних президентських виборах ЛДП високопоставленому урядовцю.
Щодо рішення Кісіди піти у відставку з поста лідера правлячої партії у вересні писала також у середу й низка японських ЗМІ.
Очікується, що прем'єр пояснить своє рішення на майбутній прес-конференції.
NHK звертає увагу, що відповідна заява глави японського уряду пролунала на тлі нещодавнього скандалу в країні навколо збору коштів, у який були замішані кілька фракцій ЛДП.
"Недавні опитування NHK показують, що кабінет Кісіди має низький рейтинг схвалення", - також йдеться у матеріалі.
Західні оглядачі вважають, що наступник Кісіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та потенційним поверненням Дональда Трампа на посаду президента США наступного року, пише Reuters.
Трирічне прем'єрство Кісіди
Якщо чинний глава уряду Японії не братиме участі у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії на початку осені, його термін на посту прем'єра, судячи з усього, у вересні завершиться.
Нагадаємо, Кісіда обійняв посаду прем'єр-міністром Японії 4 жовтня 2021 року після того, як став президентом ЛДП з 29 вересня 2021-го.
Перед тим він був міністром закордонних справ Японії (2012 - 2017 роки) у кабінеті прем'єра Абе Сіндзо, депутатом Палати представників від Ліберально-демократичної партії.
Протягом свого прем'єрства Кісіда наполягав на підвищенні зарплат і нарощував витрати на оборону в Японії.
Крім того, після широкомасштабного вторгення РФ в Україну, глава уряду Японії інтенсифікував підтримку Києва з боку Токіо.
Нагадаємо також, у середині червня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.
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