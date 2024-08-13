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Польща підписала контракт зі США: 96 гелікоптерів Apache за $10 млрд
17:38 13.08.2024 |
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia.
Контракт, підписаний у місті Іновроцлав, що в Куярсько-Поморському воєводстві Польщі, передбачає поставку 96 гелікоптерів Apache разом із пакетом логістики та навчання. Вони мають замінити радянські вертольоти Мі-24 в польській армії.
Додатково Польща придбала технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт окремих компонентів AH-64E.
Нові гелікоптери надійдуть до 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ Польщі. За словами голови польського Міноборони, закупівля коштуватиме близько 10 мільярдів доларів.
Американський посол у Варшаві Марк Бжезінський, коментуючи угоду, зазначив, що Польща "стає найбільшим оператором гелікоптерів Apache за межами США".
Дозвіл на продаж цієї техніки американський Конгрес надав ще у вересні 2023 року.
Це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад 1,2 мільярда доларів.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща різко збільшила свої витрати на оборону й лише у 2024 році планує витратити близько 150 мільярдів злотих.
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