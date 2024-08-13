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Греція прийняла допомогу Туреччини в боротьбі з лісовими пожежами
17:35 13.08.2024 |
В афінському міжнародному аеропорту "Елефтеріос Венізелос" у вівторок, 13 серпня, приземлилися два пожежні літаки та вертоліт, направлені Туреччиною для допомоги в боротьбі з пожежами.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За інформацією, яку турецькі ЗМІ отримали з "дипломатичних джерел", два пожежні літаки й вертоліт, відправлені Туреччиною на підтримку Греції, приземлилися в афінському міжнародному аеропорту "Елефтеріос Венізелос".
Туреччина напередодні непублічно запропонувала допомогу Греції у зв'язку з пожежею, яка почалася у Варнаві, що поблизу столиці Афін і через сильний вітер поширилася на різні частини Аттики.
Джерела зазначили, що Анкара змогла запропонувати допомогу Греції, позаяк сама не потребує багато техніки для гасіння пожеж.
Як відомо, на півночі і північному сході від Афін третій день гасять масштабні лісові пожежі, які називають найгіршими в цьому сезоні.
Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.
Пожежа почалася в неділю біля озера Марафон, приблизно в 35 км на північний схід від Афін, перекинулася через гору Пенделі і досягла північного передмістя столиці. Вогонь спалив кілька будинків і підприємств у передмістях столиці і в громадах, розташованих поблизу озера, і призвів до низки евакуацій.
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