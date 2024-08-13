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Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в липні впав майже вдесятеро
15:38 13.08.2024 |
Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у липні скоротився до 260 млрд юанів ($36,28 млрд) порівняно з 2,13 трлн юанів за попередній місяць, ідеться у звіті Народного банку Китаю.
Аналітики в середньому прогнозували зниження до 450 млрд юанів, за даними Trading Economics.
Сукупний обсяг нового фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій і облігацій) у липні впав до 770 млрд юанів порівняно з 3,3 трлн юанів місяцем раніше.
Грошова маса M2 (готівка і всі вклади) підвищилася на 6,3% у річному вираженні. Місяцем раніше зростання становило 6,2% і було мінімальним за весь час підрахунків.
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