Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в липні впав майже вдесятеро

Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у липні скоротився до 260 млрд юанів ($36,28 млрд) порівняно з 2,13 трлн юанів за попередній місяць, ідеться у звіті Народного банку Китаю.

Аналітики в середньому прогнозували зниження до 450 млрд юанів, за даними Trading Economics.

Сукупний обсяг нового фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій і облігацій) у липні впав до 770 млрд юанів порівняно з 3,3 трлн юанів місяцем раніше.

Грошова маса M2 (готівка і всі вклади) підвищилася на 6,3% у річному вираженні. Місяцем раніше зростання становило 6,2% і було мінімальним за весь час підрахунків.