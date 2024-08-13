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АНАЛІТИКА

«Це зелене місто». У нову столицю Індонезії не пустять бензинові авто

 

У новій столиці Індонезії не буде автомобілів з бензиновими двигунами. Про це заявив президент країни Джоко Відодо, повідомило видання Detik.

За словами Відодо, економіка, яка розвиватиметься у Нусантарі, - "це зелена економіка", все, що буде зроблено, "буде зеленим".

"Як транспортні засоби будуть використовуватись електромобілі. [...] Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, що працюють на бензині, дійсно будуть заборонені в Нусантарі, тому що її концепція - це зелене місто", - наголосив він.

Ідею перенесення столиці з Джакарти Відодо висунув у 2019 році. Рішення пов'язане з тим, що нинішня столиця Індонезії перевантажена та йде під воду - приблизно на 15 см на рік.

Спочатку планувалося, що мегаполіс Нусантара з'явиться на острові Калімантан на сході Борнео до 2024 року. На ці цілі було виділено майже $32 млрд. Проте через пандемію реалізацію проєкту було припинено.

У 2022-му влада схвалила законопроєкт про перенесення столиці до Нусантари.

Обраний президент Індонезії Прабово Субіанто, інавгурація якого відбудеться 20 жовтня, заявив, що прагне завершити будівництво Нусантари та готовий туди переїхати.

Проєкт спорудження нової столиці Індонезії зіткнувся з численними проблемами, включно з затримками будівництва та нестачею іноземних інвестицій, пише Reuters. У понеділок, 12 серпня, в Нусантарі провели перше засідання кабінету міністрів у новій столиці.

Відодо заявив, що місце розташування нової столиці є стратегічним і сприятиме рівномірному розвитку найбільшої економіки Південно-Східної Азії. Він додав, що за чисельністю населення та економічною активністю в Індонезії тривалий час домінував острів Ява, на частку якого припадає 58% ВВП країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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