Ілон Маск запропонував свою участь в уряді США в разі переобрання Трампа

Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час бесіди з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом у соцмережі X, заявив, що зацікавлений брати участь в уряді в разі перемоги Трампа на виборах.

"Маск запропонував Трампу в разі його переобрання сформувати комісію з ефективності уряду, яка просто спробує зробити витрати розумними, щоб країна жила по кишені, і сказав, що хотів би стати її частиною", - повідомляє CNN.

"Мені б це сподобалося", - відповів Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що йому потрібна допомога Маска у виконанні однієї з головних передвиборчих обіцянок: ліквідації Міністерства освіти.

"Ось тут мені і потрібен Ілон Маск, мені потрібен хтось, у кого багато сили, сміливості та розуму. Я хочу закрити Департамент освіти, повернути освіту в Штати", - сказав Трамп.

Як зазначає CNN, Маск ставив запитання про регулювання, імміграцію, державні витрати і про те, що він назвав "ризиком глобальної термоядерної війни". Трамп дотримувався своїх передвиборчих тез, і Маск не заперечував жодного зі своїх тверджень.