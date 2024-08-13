Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск запропонував свою участь в уряді США в разі переобрання Трампа

 

Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час бесіди з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом у соцмережі X, заявив, що зацікавлений брати участь в уряді в разі перемоги Трампа на виборах.

"Маск запропонував Трампу в разі його переобрання сформувати комісію з ефективності уряду, яка просто спробує зробити витрати розумними, щоб країна жила по кишені, і сказав, що хотів би стати її частиною", - повідомляє CNN.

"Мені б це сподобалося", - відповів Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що йому потрібна допомога Маска у виконанні однієї з головних передвиборчих обіцянок: ліквідації Міністерства освіти.

"Ось тут мені і потрібен Ілон Маск, мені потрібен хтось, у кого багато сили, сміливості та розуму. Я хочу закрити Департамент освіти, повернути освіту в Штати", - сказав Трамп.

Як зазначає CNN, Маск ставив запитання про регулювання, імміграцію, державні витрати і про те, що він назвав "ризиком глобальної термоядерної війни". Трамп дотримувався своїх передвиборчих тез, і Маск не заперечував жодного зі своїх тверджень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2830
  0,1640
 0,40
EUR
 1
 45,1058
  0,2203
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9617  0,12 0,30 41,5683  0,15 0,35
EUR 44,7792  0,18 0,40 45,5321  0,21 0,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес