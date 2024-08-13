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АНАЛІТИКА

США «глибоко стурбовані» можливою передачею Росії іранських балістичних ракет

 

Представник Державного департаменту Ведант Патель заявив, що США спільно із союзниками готові вжити заходів у разі, якщо Іран справді передасть Росії свої балістичні ракети.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 12 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Патель сказав, що США "глибоко стурбовані повідомленнями, що Іран планує передати сотні балістичних ракет Росії", та продовжують обговорювати з європейськими союзниками та партнерами "потенційні заходи, які можемо вжити".

"Ми разом готові відповісти швидко й суворо на рішення Ірану передати балістичні ракети, що, на наш погляд, стане кардинальною ескалацією підтримки Іраном загарбницької війни Росії проти України", - підкреслив представник Держдепу.

Він також зауважив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Іран та Росія розвивають безпекову співпрацю, яка "загрожує європейській безпеці та свідчить про те, як дестабілізаційний вплив Ірану поширюється за межами Близького Сходу та в усьому світі".

"І обговорюване передання ракет, якщо вірити повідомленням, є черговим свідченням продовження Іраном своєї дестабілізаційної діяльності", - вказав Патель.

За даними Reuters, європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії, використання яких уже опановують російські військові.

Про можливість такого кроку говорили ще з 2022 року, та станом на квітень розвідка НАТО не підтверджувала, що передача відбулась.

Іран водночас надав Росії сотні своїх дронів і, можливо, артилерійських снарядів, які використовуються для обстрілу української цивільної інфраструктури.
 

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