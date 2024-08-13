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Білий дім: Співпраця Росії з КНДР небезпечна не лише для України
23:27 12.08.2024 |
У Білому домі заявили, що військова співпраця Росії з КНДР небезпечна не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".
Він коментував застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для атак на Україну, зокрема останню атаку на Київську область.
Представник Білого дому зазначив, що не може підтвердити, що тоді застосовувались саме північнокорейські ракети, однак додав, що "якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити з північнокорейськими військовими можливостями".
"Ми говоримо про це вже досить давно: Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу... Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея, і це небезпечно, очевидно, для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно для Тихоокеанського регіону", - сказав Кірбі.
За його словами, розвиток оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні.
"І я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми можемо", - зазначив Кірбі.
Раніше у Держдепі США заявили про готовність спільно із союзниками вжити заходів у разі, якщо Іран справді передасть Росії свої балістичні ракети.
За даними Reuters, європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії, використання яких уже опановують російські військові.
Про можливість такого кроку говорили ще з 2022 року, та станом на квітень розвідка НАТО не підтверджувала, що передача відбулась.
Іран водночас надав Росії сотні своїх дронів і, можливо, артилерійських снарядів, які використовуються для обстрілу української цивільної інфраструктури.
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