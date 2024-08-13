Open4Business створив версію сайту китайською мовою

Open4Business, провідний український інформаційний портал на тему економіки та бізнесу, тепер доступний шістьма мовами. Новою мовною версією сайту стала китайська, при цьому в статтях використовується як традиційне, так і спрощене написання.

Проєкт Open4Business, створений для задоволення потреб іноземних інвесторів, спеціалізується на наданні консалтингових послуг для компаній, які прагнуть вийти на український ринок. Компанія використовує індивідуальний підхід до кожного проекту, залучаючи внутрішніх та зовнішніх експертів з необхідних галузей.

Нова китайська версія сайту спрямована на полегшення взаємодії з китайськомовними клієнтами та партнерами, а також на забезпечення більш глибокого розуміння унікальних можливостей, які пропонує український ринок. Ця ініціатива відображає розширення міжнародної присутності проекту Open4Business та його можливостей сприяти глобальній інтеграції та розвитку українського бізнес-середовища.

"Цей крок є важливою віхою у наших зусиллях забезпечити іноземним компаніям легкий доступ до українського ринку та зміцнення міжнародних ділових зв'язків. Китайський ринок має величезний потенціал для співпраці та інвестування в українську економіку. Нова версія нашого сайту, на мою думку, сприятиме покращенню доступу китайських компаній до українського ринку та полегшить пошук ділових партнерів," - вважає керівник проекту Open4Business Максим Уракін.

Китайська мова має два основні варіанти письма: традиційний та спрощений. Традиційні китайські ієрогліфи використовуються в основному в Гонконзі, Макао та на Тайвані. Вони зберігають більш старовинні форми, які мають більше штрихів і часто є більш складними для написання та читання.

Спрощена китайська мова була введена урядом Китаю в 1950-х і 1960-х роках з метою підвищення грамотності серед населення. Вона використовує менш складні символи з меншою кількістю штрихів і широко застосовується в материковому Китаї, Сінгапурі та Малайзії. Незважаючи на різні форми письма, обидва варіанти мають багато спільного і можуть бути здебільшого зрозумілі носіями обох систем.

Open4Business - це спільний проект Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Open4business.com.ua, створений для задоволення потреб іноземних компаній з метою виходу на український ринок та пошуку ділових партнерів в Україні.

Китай традиційно є одним з найбільших торгівельних партнерів України. За перше півріччя за даними Держмитслужби 2024 року Україна експортувала до Китаю товарів на суму близько 1,6 млрд доларів США, натомість сума імпорту з Китаю до України становить понад 6,4 млрд доларів.