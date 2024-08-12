Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині можуть заблокувати Telegram. Країна посідає 10 місце в світі за кількістю користувачів месенджера
17:48 12.08.2024 |
Адміністрація месендера Telegram отримала попередження від влади Туреччини про підготовку блокування.
Про це пише Sabah із посиланням на джерела в уряді, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, причиною такого наміру є відсутність реакції на вимогу заблокувати канали із незаконною інформацією.
Зокрема, управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини виявило, що месенджер активно використовується зловмисниками для "продажу наркотиків, пропаганди проституції, азартних ігор та розповсюдження відео з дитячою порнографією".
Регулятор направив понад 1000 звернень до головного офісу Telegram із вимогою заблокувати ці канали, але не отримав відповіді.
У результаті турецька влада пригрозила заборонити месенджер, якщо його адміністрація не вживе заходів щодо порушників "найближчим часом". Конкретного дедлайну джерела не вказали.
Туреччина посідає 10 місце у світі за кількістю користувачів Telegram (близько 8 млн).
Раніше повідомлялося, що Туреччина заблокувала доступ до Instagram 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів.
Однак 11 серпня вже відновила доступ до соціальної мережі після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.
Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з більш ніж 57 млн користувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася, - Дніпропетровська ОВА
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Туреччині можуть заблокувати Telegram. Країна посідає 10 місце в світі за кількістю користувачів месенджера
|Лукашенко боїться погроз та образ навіть на пенсії: у Білорусі зареєстрували новий закон
|У Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок для Patriot
|На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС
|ЗМІ: Китай визнав, що китайське судно пошкодило газогін між Естонією і Фінляндією
|Видача валютних кредитів для бізнесу у Росії обвалилася через дефіцит юанів
Бізнес
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
|У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління