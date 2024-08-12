Лукашенко боїться погроз та образ навіть на пенсії: у Білорусі зареєстрували новий закон

У Білорусі вирішили доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Текст запропонованих змін з'явився на білоруському Національному правовому інтернет-порталі 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект Закону "Про зміну кодексів щодо кримінальної відповідальності".

Минулого тижня законопроєкт направив до Національних зборів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У документі пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1.

Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за "насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна" президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.

Крім цього, Лукашенко хоче доповнити статті 367 (наклепи на президента) та 368 (образа президента). Так, за наклеп, образу експрезидента чи членів його сім'ї пропонується посилити відповідальність.

Нагадаємо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у контексті президентських виборів у 2025 році, що він "не вічний" і закликав громадян "звикати до думки" про іншого лідера держави.

Вибори у Білорусі

Нові вибори президента Білорусі заплановані на 2025 рік. Вибори 2020 року, що пройшли, закінчилися протестами по всій країні, а переважна більшість держав цивілізованого світу не визнали їх результати. Громадяни Білорусі та уряди інших держав звинувачували Лукашенка у численних фальсифікаціях.

Протести білоруські силовики розганяли із застосуванням сили. Арешти, побиття громадян, тортури та залякування з боку силових органів призвели до того, що білоруси почали масштабно виїжджати з країни.

Питання того, чи Лукашенко знову претендуватиме на пост президента - відкрите. Спочатку він заявляв, що братиме в них участь, потім - що "нікуди не збирається", а нещодавно натякнув на те, що на посаді (хоч і не легітимно) перебувати "вічно" не планує.