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АНАЛІТИКА

Росіян попередили про різке підвищення цін на імпортний алкоголь

 

У Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю - до 20%.

Про це пише The Moscow Times.

Найближчим часом роздрібна ціна вина до 1000 рублів за пляшку можуть зрости на 10-15%, вина в ціновому діапазоні від 1000 до 3500 рублів подорожчають на 5-10%, а дорожчі вина стануть дорожчими на 5%.

Мінімальна вартість пляшки вина з "недружніх" країн становитиме близько 600 рублів, попереджає гендиректор компанії AST Леонід Рафаїлов. "Якщо вино коштує навіть до 1 євро з "недружньої країни", то воно точно не коштуватиме сьогодні вже дешевше 600 рублів на полиці", - каже він.

Водночас, за його словами, підвищення мит на міцний алкоголь не позначиться на напоях вартістю до 1500 рублів. Однак напої в ціновому діапазоні від 1500 до 3500 рублів стануть дорожчими в середньому на 10%. "Все, що коштує зараз понад 3500 руб., подорожчає на 15-18%", - зазначив Рафаїлов.

Учасники ринку пояснюють таке зростання цін тим, що раніше ставка мита на імпортний алкоголь не залежала від його ціни.

На думку експертів, зміна цін на полицях в російських магазинах відбудеться вже до кінця року, а в ресторанах - ще раніше. Накопичених великими виноторговими компаніями стоків вистачить на три-чотири місяці.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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