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АНАЛІТИКА

Реальні доходи населення в ОЕСР у I кварталі зросли на 0,9%

 

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку в першому кварталі 2024 року зросли на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомляється у звіті ОЕСР.

Реальний ВВП у розрахунку на душу населення зріс на 0,3%.

Усі держави G7 (дані щодо Японії відсутні) зафіксували підвищення подушних доходів, підйом в Італії був найзначнішим (на 3,4%). У Німеччині показник зріс на 1,4%, у Канаді та Франції - на 0,6%.

Серед країн за межами "сімки" найістотніший приріст був відзначений у Польщі (на 10,2%).

Тим часом у Греції доходи населення скоротилися на 1,9%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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