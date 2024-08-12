Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

 

У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн.

Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці.

Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

 

Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан (Marjan).

Платформа використовуватиметься для збору видобутих на шельфі нафти та газу і їх транспортування на сушу для подальшої переробки.

Вона оснащена складним обладнанням, серед якого великі колектори, системи очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи вузлів і агрегатів.

Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

 

Зазначається, що площа поверхні платформи еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а її висота перевищує висоту 24-поверхового житлового будинку.

Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

 

Масивна конструкція щороку може збирати і транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу й за цими параметрами, а також типами та розмірами трубопроводів і складністю встановлених систем є найбільшою порівняно з існуючими аналогічними морськими платформами.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту в понеділок, 12 серпня, зростають п'яті торги поспіль через побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2830
  0,1640
 0,40
EUR
 1
 45,1058
  0,2203
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8403  0,10 0,26 41,4223  0,11 0,27
EUR 44,6013  0,07 0,16 45,3268  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,43 41,2800  0,19 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес