Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи

У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн.

Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці.

Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан (Marjan).

Платформа використовуватиметься для збору видобутих на шельфі нафти та газу і їх транспортування на сушу для подальшої переробки.

Вона оснащена складним обладнанням, серед якого великі колектори, системи очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи вузлів і агрегатів.

Зазначається, що площа поверхні платформи еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а її висота перевищує висоту 24-поверхового житлового будинку.

Масивна конструкція щороку може збирати і транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу й за цими параметрами, а також типами та розмірами трубопроводів і складністю встановлених систем є найбільшою порівняно з існуючими аналогічними морськими платформами.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту в понеділок, 12 серпня, зростають п'яті торги поспіль через побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.