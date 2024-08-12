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Китай завершив будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи
13:46 12.08.2024 |
У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн.
Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.
Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці.
Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан (Marjan).
Платформа використовуватиметься для збору видобутих на шельфі нафти та газу і їх транспортування на сушу для подальшої переробки.
Вона оснащена складним обладнанням, серед якого великі колектори, системи очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи вузлів і агрегатів.
Зазначається, що площа поверхні платформи еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а її висота перевищує висоту 24-поверхового житлового будинку.
Масивна конструкція щороку може збирати і транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу й за цими параметрами, а також типами та розмірами трубопроводів і складністю встановлених систем є найбільшою порівняно з існуючими аналогічними морськими платформами.
Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту в понеділок, 12 серпня, зростають п'яті торги поспіль через побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
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