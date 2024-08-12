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АНАЛІТИКА

Google остаточно відключив монетизацію в Росії

 

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.", - йдеться в повідомленні команди Google Payments.

В повідомленні також додають, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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