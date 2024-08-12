Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 98% китайських банків не приймають прямі платежі з РФ – росЗМІ
13:39 12.08.2024 |
Після того, як локальні банки Китаю відмовились приймати платежі з Росії кількість банків, які не приймають російські гроші перевалила за 98%.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Ще в травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом, і платежі йшли більш-менш стабільно, але з 20 липня розрахунки фактично припинено.
Повідомляється, що приймати прямі трансакції з Росії відмовляються понад 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з поставками товарів у Росію і зростання цін.
Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були запасним аеродромом для компаній із Росії кілька місяців поспіль. Тепер російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.
За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять трансакції через треті країни, зросла в кілька разів. За його даними, найчастіше компанії з Росії відправляють платежі до Китаю через гонконзькі банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.
Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку з надбавкою 5%. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася, - Дніпропетровська ОВА
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Туреччині можуть заблокувати Telegram. Країна посідає 10 місце в світі за кількістю користувачів месенджера
|Лукашенко боїться погроз та образ навіть на пенсії: у Білорусі зареєстрували новий закон
|У Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок для Patriot
|На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС
|ЗМІ: Китай визнав, що китайське судно пошкодило газогін між Естонією і Фінляндією
|Видача валютних кредитів для бізнесу у Росії обвалилася через дефіцит юанів
Бізнес
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
|У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління