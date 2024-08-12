ЄС виділяє 2 млн євро на нову ініціативу з розмінування України

Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС у Києві, пише "Європейська правда".

У рамках ініціативи 16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні. Ініціатива фінансується завдяки гранту в розмірі 2 млн євро від Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії.

Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторками вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.

Багато з інструкторок раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Під час курсу інструктора мінно-пошукової собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.

Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, що спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).

Величезна частина території України забруднена наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, включаючи касетні.

Собаки будуть використовуватися на додаток до ручного та механізованого розмінування на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Команди собак допоможуть підвищити швидкість і точність розмінування забруднених ділянок, особливо в населених пунктах з густою рослинністю або складним рельєфом.

Нагадаємо, Державний департамент США 16 липня передав Державній спеціальній службі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю $5,8 млн.

А Туреччина, Румунія та Болгарія 1 липня розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі.