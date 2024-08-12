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АНАЛІТИКА

Йорданія не дасть втягнути себе в конфлікт у секторі Газа, заявляє король Абдалла ІІ

 

Король Йорданії Абдалла II заявив у неділю делегації помічників конгресменів США, що влада королівства не дозволить залучити себе до конфлікту в секторі Газа, вважають пріоритетом безпеку підданих, повідомляє видання Arab news.

У той же час монарх наголосив на необхідності негайно домогтися перемир'я в секторі Газа і вжити заходів щодо деескалації ситуації, щоб не дозволити кризі перерости у масштабнішу війну. При цьому він вказав на погрози, які несуть у собі напади поселенців на палестинців на Західному березі річки Йордан та порушення щодо мусульманських та християнських святинь у Єрусалимі.

За словами короля, лише втілення у життя принципу "двох держав для двох народів" гарантує безпеку ізраїльтян та палестинців.

Напередодні глава МЗС Йорданії Айман АС-Сафаді також заявляв, що королівство не стане "полем бою" у протистоянні Ізраїлю та Ірану, про що влада повідомила обидві сторони. Міністр пообіцяв, що йорданські військові перехоплюватимуть будь-які сторонні об'єкти в повітряному просторі країни, які становитимуть небезпеку для її мешканців.

Arab news нагадує, що під час удару Ірану по Ізраїлю у квітні йорданські військові збивали запущені з боку Ірану об'єкти, що пролітали над йорданською територією. Обстановка на Близькому Сході різко загострилася після вбивства минулого тижня лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані та старшого радника лідера "Хезболли" Хассана Насралли Фуада Шукра в Бейруті. Іран та "Хезболла" пообіцяли помститися за їхню загибель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Йорданія
 

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