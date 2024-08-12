Російський відеохостинг RuTube видалили з App Store

Відеохостинг RuTube, який російська влада просуває як заміну YouTube, зник із магазину застосунків App Store.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

У RuTube підтвердили, що його застосунок видалили з App Store.

"Це стало наслідком санкцій з боку американської компанії, внаслідок яких було ускладнено доступ користувачів до наших послуг через мобільний застосунок", - йдеться у заяві відеохостингу.

Нагадаємо:

Раніше російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

Згодом російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера", щоб замінити WhatsApp, який російська влада може заблокувати цієї осені.

У користувачів месенджера Signal з Росії виникли проблеми з роботою сервісу. Згодом Роскомнадзор оголосив про обмеження доступу на території Росії до Signal. Відомство пов'язало рішення з "порушенням вимог законодавства з протидії тероризму та екстремізму".