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АНАЛІТИКА

Екслідер Каталонії каже, що перебуває в Бельгії

 

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який нещодавно з'явився у Барселоні попри виданий ордер на арешт, заявив, що вже перебуває в Бельгії.

Про це політик написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Пучдемон опублікував заяву, в якій стверджує, що перебуває у своєму будинку у Ватерлоо.

"Я перебуваю у Ватерлоо після кількох надзвичайно важких днів. Ми повинні проаналізувати політичну ситуацію і розглянути глибоку причину операції, яка зробила можливим те, що сталося вчора. І я це зроблю", - пише він.

Пучдемон розкритикував "полювання на відьом", розв'язане "проти деяких конкретних людей тільки тому, що їх бачили" поруч із ним.

З приводу своєї вчорашньої втечі колишній лідер Каталонії зазначив, що ніколи не мав "бажання здатися добровільно або сприяти своєму арешту", оскільки переконаний, що його переслідують за політичними мотивами, не застосовуючи закон про амністію.

"Я розумію причини, через які Верховний суд одержимий бажанням тримати мене у своїх руках, але ні операція, ні реакція політичного і поліцейського керівництва не зрозумілі і не прийнятні", - додав він.

У п'ятницю соратники Пучдемона заявили, що він виїхав із Іспанії та вирушає до Бельгії. Водночас у поліції не виключили, що екслідер Каталонії може досі перебувати в Іспанії.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

У четвер Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.
Ключові теги: Іспанія
 

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