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АНАЛІТИКА

Туреччина розблокувала Instagram після згоди співпрацювати з владою

 

Туреччина заявила, що відновила доступ до соціальної мережі Instagram після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.

Про розблокування соцмережі повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу, передає Європейська правда.

Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів.

"У результаті наших переговорів з представниками Instagram ми знімемо блокування доступу після того, як вони пообіцяли співпрацювати, щоб задовольнити наші вимоги щодо серії злочинів і цензури, що накладається на користувачів", - заявив Уралоглу.

Згодом він повідомив, що доступ до мережі розблокований.

"Були досягнуті значні успіхи в підвищенні безпеки в цифровому середовищі Туреччини, дотриманні законодавства, захисті прав користувачів і розробці справедливого механізму перевірок", - додав Уралоглу.

За його словами, материнська компанія Instagram Meta погодилася дотримуватися турецького законодавства і забезпечити ефективне видалення постів і контенту, якщо вони містять елементи певних злочинів або "пропаганди тероризму".

Дев'ятиденне блокування Instagram у Туреччині викликало протести з боку користувачів і малих підприємств, які контактують зі своїми клієнтами через цю платформу.

За даними платформи даних Statista, Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з більш ніж 57 млн користувачів.
 

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