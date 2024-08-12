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Туреччина розблокувала Instagram після згоди співпрацювати з владою
09:39 12.08.2024 |
Туреччина заявила, що відновила доступ до соціальної мережі Instagram після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.
Про розблокування соцмережі повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу, передає Європейська правда.
Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів.
"У результаті наших переговорів з представниками Instagram ми знімемо блокування доступу після того, як вони пообіцяли співпрацювати, щоб задовольнити наші вимоги щодо серії злочинів і цензури, що накладається на користувачів", - заявив Уралоглу.
Згодом він повідомив, що доступ до мережі розблокований.
"Були досягнуті значні успіхи в підвищенні безпеки в цифровому середовищі Туреччини, дотриманні законодавства, захисті прав користувачів і розробці справедливого механізму перевірок", - додав Уралоглу.
За його словами, материнська компанія Instagram Meta погодилася дотримуватися турецького законодавства і забезпечити ефективне видалення постів і контенту, якщо вони містять елементи певних злочинів або "пропаганди тероризму".
Дев'ятиденне блокування Instagram у Туреччині викликало протести з боку користувачів і малих підприємств, які контактують зі своїми клієнтами через цю платформу.
За даними платформи даних Statista, Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з більш ніж 57 млн користувачів.
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