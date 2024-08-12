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Десятки тисяч людей протестували в Белграді проти великого літієвого проєкту
09:04 12.08.2024 |
Президент Сербії Александар Вучич звинуватив демонстрантів, які виступили проти проєкту з видобутку літію, в тому, що вони є частиною підтримуваної Заходом гібридної війни проти його уряду.
Заяву Вучича наводить агентство АР, пише "Європейська правда".
Під час однієї з найбільших акцій протесту за останні роки десятки тисяч людей вийшли в суботу на вулиці у Белграді проти видобутку літію в Сербії. Це сталося, незважаючи на попередження офіційних осіб про нібито змову з метою повалення Вучича та його уряду. Серед іншого, протестувальники намагались заблокувати залізничні станції та автомагістраль.
Вучич заявив журналістам у неділю, що хоча основна акція протесту була проведена демократичним шляхом, блокування руху на автомагістралі стало "терором меншості над більшістю".
"Це частина гібридного підходу, спрямованого на повалення уряду", - сказав Вучич журналістам.
"Ми знали все в деталях. Ви думаєте, що ви когось здивували... ми завжди були стримані, без насильства ми забезпечували порядок в країні, без проблем", - додав він.
позаминулого тижня Вучич заявив, що російські спецслужби повідомили йому, що в Сербії готуються "масові заворушення і переворот". Готують їх нібито неназвані західні держави, що бажають усунути його від влади.
Урядовці та підконтрольні державі ЗМІ розгорнули масштабну кампанію проти суботнього мітингу, порівнюючи його з протестами на Майдані в Києві.
Демонстрація в суботу відбулася після тижнів протестів у десятках міст по всій Сербії проти урядового плану дозволити видобуток літію в багатій на сільськогосподарські угіддя долині на заході країни.
Цей план був скасований у 2022 році після великих демонстрацій, які включали блокування ключових мостів і доріг. Але минулого місяця він був відроджений і отримав поштовх у попередній угоді про "критичну сировину", підписаній урядом Вучича з Європейським Союзом.
У той час як уряд наполягає на тому, що видобуток літію є можливістю для економічного розвитку, критики кажуть, що він завдасть непоправного забруднення долині Ядар, а також її важливим запасам підземних вод і сільськогосподарським угіддям.
У неділю Вучич заявив, що протягом наступних двох років видобуток літію не здійснюватиметься, поки не будуть вивчені всі ризики, очевидно, намагаючись заспокоїти критиків.
Він також запропонував провести референдум з цього питання, що навряд чи буде розглядатися захисниками довкілля з огляду на те, що Вучич має історію фальсифікації голосів на свою користь.
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