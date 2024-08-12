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АНАЛІТИКА

У США оголосили один з найжорсткіших вироків за штурм Капітолію: 20 років в’язниці

 

Американець з Каліфорнії отримав 20 років позбавлення волі за свою роль у штурмі Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року, що стало одним з найсуворіших вироків у зв'язку з цими подіями.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Девіда Ніколаса Демпсі з Каліфорнії судили за участь у заворушеннях і застосування проти поліції флагштоків, перцевих балончиків та інших підручних засобів під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року. У повсякденному житті чоловік працював на будівництві та у ресторанах.

Прокурори змальовували його як одного з найбільш активних учасників штурму. За даними слідства, він травмував щонайменш двох правоохоронців та атакував іншого учасника подій, який намагався роззброїти його.

У січні чоловік визнав свою провину за двома звинуваченнями - щодо застосування "небезпечної зброї" проти поліції. Також він перепросив правоохоронців, яким завдав шкоди.

Обтяжуючими обставинами стали давніші вироки проти нього за крадіжки та напад на мирну демонстрацію проти Трампа у 2019 році.

Прокурори Мін'юсту просили для Демпсі 21 рік і 10 місяців позбавлення волі. У підсумку 9 серпня йому присудили 20 років позбавлення волі.

Суворіший вирок отримав лише лідер ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо, якому присудили 22 роки позбавлення волі.

Загалом у зв'язку зі штурмом Капітолію висунули звинувачення понад 1400 особам, понад 900 з них вже отримали вироки. Приблизно дві третини отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від кількох днів до максимального вироку - 22 роки - для Тарріо.

Нагадаємо, Верховний суд США частково став на бік Трампа у справі про штурм Капітолію.
Ключові теги: США
 

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