Гарріс випередила Трампа у довірі щодо економіки США - FT

Опитування FT Michigan Ross показало, що кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує у питанні довіри щодо економічної політики США.

Про це повідомляє Financial Times.

Опитування, проведене на замовлення Financial Times та Школи бізнесу Росса Мічиганського університету, є першим щомісячним опитуванням, яке показало, що кандидат у президенти від Демократичної партії випереджає Трампа в питанні економіки, з моменту початку відстеження настроїв виборців з цього питання майже рік тому.

Згідно із новим опитуванням, 42% виборців вважають, що Гарріс краще справиться із управлінням економікою США, проти 41%, які підтримують у цьому питання колишнього президента США Дональда Трампа.

Цікаво також, що Гарріс випередила на 7 відсоткових пунктів минуло місячний рейтинг президента США Джо Байдена у питаннях економіки.

Попри високі показники зростання і зайнятості в США, Байдену було важко переконати виборців у тому, що його економічна політика приносить їм користь - ця тенденція збереглася і після його виходу з президентської кампанії. Американці все ще в переважній більшості називають інфляцію найбільшим занепокоєнням перед листопадовими виборами, і опитування показало, що лише 19% виборців вважають, що сьогодні вони живуть краще, ніж коли Байден вступив на посаду в 2021 році.

При цьому, майже 60 відсотків опитаних заявили, що Камала Гарріс повинна або повністю порвати з економічною політикою президента Байдена, або "внести серйозні зміни" в його платформу.

Економічне занепокоєння серед електорату все ще може принести користь Трампу. Лише кожен четвертий зареєстрований виборець оцінив економічні умови як "відмінні" або "добрі", а 42% заявили, що їм було б "набагато" або "дещо" краще, якби Трамп виграв ще чотири роки в Білому домі. Лише 33% сказали, що їм було б "набагато" або "дещо" краще за президентства Гарріс.

Трамп також має кращі показники, ніж Гарріс, з деяких конкретних економічних питань, зокрема торгівлі, де 43% виборців заявили, що більше довіряють йому в питаннях економічних відносин з Китаєм, порівняно з лише 39%, які підтримують віцепрезидентку.

Дональд Трамп виступає за протекціоністську торговельну політику з Пекіном і погрожував підвищити тарифи на автомобілі та інший споживчий імпорт, якщо йому дадуть ще чотири роки в Білому домі.