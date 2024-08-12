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АНАЛІТИКА

Гарріс відірвалась від Трампа у трьох ключових штатах

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах 2024 року.

Такими є дані нового опитування The New York Times/Сієнського коледжу, опублікованого у суботу, пише "Європейська правда".

Опитування проводили з 5 по 9 серпня серед потенційних виборців у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Їх запитували про ставлення до Гарріс і Трампа.

Гарріс відірвалась від Трампа у трьох ключових штатах

 

На запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися сьогодні, 50% виборців віддали перевагу Гарріс проти 46% у Трампа. Це помітне поліпшення порівняно з показниками президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборів на користь Гарріс.

З урахуванням третіх кандидатів і Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Гарріс залишається попереду на 5 відсоткових пунктів у Мічигані, на 2 відсоткових пункти в Пенсильванії і на 6 відсоткових пунктів у Вісконсині. Кеннеді-молодший, який втрачає популярність, має в середньому лише 4-5 відсотків підтримки.

Опитування показало, що Гарріс виграє від зростання популярності серед виборців у кожному штаті, в той час як прихильність до Трампа в усіх трьох штатах дещо покращилася.

Примітно, що 47% опитаних виборців сказали, що Трамп запровадить зміни, які будуть "дуже поганими" або "дещо поганими" для країни, порівняно з 37% виборців, які сказали те ж саме про Гарріс.

Нагадаємо, що Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні Ipsos щодо президентських виборів у США.

У серпні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.
Ключові теги: США
 

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