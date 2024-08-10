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У Росії почали підготовку до блокування WhatsApp
23:37 09.08.2024 |
Підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера" на заміну WhatsApp, який російська влада може заблокувати цієї осені.
Про це розповіли виданню "Верстка" два джерела в компанії, передає The Moscow Times.
За їхніми словами, месенджер для росіян передбачається розробити на основі вже існуючого "ТамТам" від Mail.Ru Group.
Інше джерело уточнило, що спочатку керівництво VK розглядало "VK Месенджер" як "єдиний православний месенджер", який замінить WhatsApp. Однак його показники виявилися надто слабкими.
"ТамТам" у внутрішніх презентаціях VK відзначається як найкращий варіант, але з позначкою, що він вимагає "точкових технічних покращень". Термін доопрацювання месенджера оцінюється в один рік.
Як повідомлялося, 9 серпня Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії.
"Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера з терористичною та екстремістською метою", - пояснили в РКН.
Раніше повідомлялося, що російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube.
За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.
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