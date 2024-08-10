Росія заблокувала захищений месенджер Signal

Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає російський "Интерфакс".

"Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера з терористичною та екстремістською метою", - пояснили в РКН.

Signal - програма для безпечного обміну миттєвими повідомленнями та інтернет-телефонії з вільним та відкритим вихідним кодом. У месенджері використовується розроблений Open Whisper Systems протокол наскрізного шифрування Signal Protocol.

Раніше російські користувачі почали скаржитися на проблеми в роботі захищеного месенджера Signal. Він перестав відуриватися без VPN або увімкнення режиму обходу блокувань, писало видання The Moscow Times.

Проблеми почалися увечері 8 серпня, свідчать дані моніторингових сервісів Downradar та "Сбой.рф". До 18:00 п'ятниці, 9 серпня, на роботу Signal поскаржилися понад 2,2 тис. користувачів.

Виконавчий директор "Общества защиты интернета" Міхаіл Клімарьов вважає, що російська влада вирішила зробити це на тлі вторгнення в Курську область.

Раніше повідомлялося, що російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube.

За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.