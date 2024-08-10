Фінансові новини
- |
- 10.08.24
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія заблокувала захищений месенджер Signal
23:33 09.08.2024 |
Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії.
Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає російський "Интерфакс".
"Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера з терористичною та екстремістською метою", - пояснили в РКН.
Signal - програма для безпечного обміну миттєвими повідомленнями та інтернет-телефонії з вільним та відкритим вихідним кодом. У месенджері використовується розроблений Open Whisper Systems протокол наскрізного шифрування Signal Protocol.
Раніше російські користувачі почали скаржитися на проблеми в роботі захищеного месенджера Signal. Він перестав відуриватися без VPN або увімкнення режиму обходу блокувань, писало видання The Moscow Times.
Проблеми почалися увечері 8 серпня, свідчать дані моніторингових сервісів Downradar та "Сбой.рф". До 18:00 п'ятниці, 9 серпня, на роботу Signal поскаржилися понад 2,2 тис. користувачів.
Виконавчий директор "Общества защиты интернета" Міхаіл Клімарьов вважає, що російська влада вирішила зробити це на тлі вторгнення в Курську область.
Раніше повідомлялося, що російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube.
За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
|Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|У Росії почали підготовку до блокування WhatsApp
|Росія заблокувала захищений месенджер Signal
|Німеччина про Курськ: Право України на самозахист не обмежується її територією
|Reuters: США знімуть заборону на продаж ударної зброї Саудівській Аравії
|США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, – ЕІА
|Китайські авіакомпанії завойовують частку ринку на міжнародних маршрутах - Reuters
Бізнес
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав