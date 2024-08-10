Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія заблокувала захищений месенджер Signal

 

Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає російський "Интерфакс".

"Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера з терористичною та екстремістською метою", - пояснили в РКН.

Signal - програма для безпечного обміну миттєвими повідомленнями та інтернет-телефонії з вільним та відкритим вихідним кодом. У месенджері використовується розроблений Open Whisper Systems протокол наскрізного шифрування Signal Protocol.

Раніше російські користувачі почали скаржитися на проблеми в роботі захищеного месенджера Signal. Він перестав відуриватися без VPN або увімкнення режиму обходу блокувань, писало видання The Moscow Times.

Проблеми почалися увечері 8 серпня, свідчать дані моніторингових сервісів Downradar та "Сбой.рф". До 18:00 п'ятниці, 9 серпня, на роботу Signal поскаржилися понад 2,2 тис. користувачів.

Виконавчий директор "Общества защиты интернета" Міхаіл Клімарьов вважає, що російська влада вирішила зробити це на тлі вторгнення в Курську область.

Раніше повідомлялося, що російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube.

За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1190
  0,1264
 0,31
EUR
 1
 44,8855
  0,0765
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7360  0,06 0,15 41,3088  0,04 0,09
EUR 44,5280  0,06 0,14 45,2212  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,13 0,31 41,0950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес