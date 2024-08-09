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Reuters: США знімуть заборону на продаж ударної зброї Саудівській Аравії
22:48 09.08.2024 |
Адміністрація Джо Байдена вирішила зняти заборону на продаж американських ударних озброєнь Саудівській Аравії, яку в останні роки США використовували, аби тиснути на королівство для припинення ним війни в Ємені.
Про це стало відомо агентству Reuters від трьох поінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".
Одне з джерел сказало, що цього тижня адміністрація Байдена поінформувала Конгрес США про рішення скасувати заборону на продаж ударної зброї Саудівській Аравії. Інше додало, що продажі можуть відновитися вже наступного тижня.
Водночас третій співрозмовник каже, що дискусії щодо термінів ще тривають.
"Саудівська Аравія виконала свою частину угоди, і ми готові виконати свою, повернувши ці справи до звичайного порядку через відповідне повідомлення Конгресу і консультації", - сказав Reuters високопосадовець адміністрації Байдена.
Байден у 2021 році зайняв жорстку позицію щодо продажу зброї Саудівській Аравії з огляду на його бомбардування повстанців-хуситів у Ємені, пов'язаних з Іраном, які призвели до значних жертв серед цивільного населення.
Але з березня 2022 року, коли саудити й хусити уклали перемир'я під проводом ООН, саудівська авіація не завдала жодного авіаудару по Ємену, а атаки з Ємену на територію королівства практично припинився.
Як пише Reuters, продаж озброєнь Саудівській Аравії ще має бути схвалений Конгресом США, й опозиція там пом'якшилась на тлі ескалації на Близькому Сході після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль у жовтні та напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.
Відомо, що адміністрація Байдена також веде переговори з Ер-Ріядом про оборонний пакт і угоду про цивільну ядерну співпрацю в межах широкої домовленості, яка передбачає нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.
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