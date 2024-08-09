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АНАЛІТИКА

США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, – ЕІА

 

Минулого тижня видобуток нафти в США досяг рекордної позначки 13,4 млн барелів на день (б/д). За прогнозами EIA, світове споживання нафти цього року зростатиме й надалі.

За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня видобуток нафти в США досяг історичного максимуму - 13,4 млн б/д.

Це на 800 тис. барелів більше, ніж 12,6 млн б/д, які фіксувалися рік тому.

Новий рекорд видобутку було зафіксовано лише через кілька місяців після того, як у березні EIA оголосило, що США виробляють більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна.

У четвер на 15.10 за київським часом ціни на американську нафту впали на 0,17% і нафта торгувалася на рівні $75,17 за барель. В останні тижні ціни на нафту в США й за кордоном знизилися, оскільки трейдери очікують на можливе уповільнення темпів зростання економіки США.

У своєму останньому короткостроковому енергетичному прогнозі EIA заявило, що очікує, що запаси природного газу в США досягнуть 3 954 млрд кубічних футів на кінець жовтня, що є найбільшою кількістю природного газу, яка зберігається в країні з 2016 року.

І оскільки видобуток нафти в США продовжує зростати, EIA прогнозує, що світове споживання тільки збільшуватиметься (хоча і дещо менше, ніж прогнозувалося раніше, через уповільнення економічного зростання в Китаї, в якому, як очікується, пригальмує зростання споживання газу).

Адміністрація очікує, що у другій половині року ціни на нафту зростуть, оскільки світові запаси нафти скоротяться, частково завдяки скороченню видобутку країнами-членами ОПЕК+. 2025 року середньорічна ціна на нафту марки Brent становитиме $86 за барель.

Аналітики Goldman Sachs також заявили, що передбачають відновлення нафтових цін.

«Ми очікуємо на відновлення цін на нафту на тлі стійкого західного попиту і ймовірного відновлення лонгів», - йдеться у записці аналітиків, опублікованій у вівторок.

Ціни на нафту впали приблизно на 7,5% порівняно з минулим роком, оскільки трейдери коригують свої прогнози у зв'язку з перебоями, спричиненими геополітичними конфліктами на Близькому Сході, а також побоюваннями щодо уповільнення темпів зростання економіки США.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США
 

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