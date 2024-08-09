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Китайські авіакомпанії завойовують частку ринку на міжнародних маршрутах - Reuters
17:43 09.08.2024 |
Китайські авіакомпанії збільшують свою частку на міжнародних маршрутах, через низький попит на рейси до Китаю у іноземних конкурентів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Китай почав збільшувати свою частку, оскільки іноземні конкуренти зменшують кількість рейсів через низький попит на подорожі до Китаю, зростання витрат та подовження часу польотів через необхідність обминати повітряний простір Росії.
Іноземні авіакомпанії, серед яких провідні західні перевізники, такі як British Airways та австралійська Qantas Airways, скорочують свої рейси або взагалі не відновлюють польоти до Китаю після пандемії, тоді як китайські авіакомпанії навпаки активно розширюють свої міжнародні операції.
Частка міжнародних рейсів до і з Китаю, які виконуються китайськими перевізниками, є вищою, ніж до пандемії, і продовжує зростати. Наприклад, British Airways оголосила, що з комерційних причин зупинить рейси з Лондона до Пекіна на рік, починаючи з кінця жовтня, а минулого місяця призупинила один з двох щоденних рейсів Лондон-Гонконг на той самий період.
З моменту початку війни в Україні в 2022 році китайські авіакомпанії продовжують використовувати коротші північні маршрути до Європи та Північної Америки через величезний повітряний простір Росії. На відміну від них, авіакомпанії з Європи, США та інших країн заборонені для польотів над Росією через санкції або обирають не літати над нею з міркувань безпеки.
Це дало китайським авіакомпаніям цінову перевагу і дозволило їм збільшити свою частку на міжнародному ринку в той час, коли жорстка конкуренція на внутрішніх маршрутах тисне на ціни на квитки та рентабельність.
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