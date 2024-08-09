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АНАЛІТИКА

КНР поскаржилася до СОТ проти ЄС через мита на електромобілі

 

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в КНР.

Міністерство торгівлі КНР у п'ятницю, 9 серпня, заявило, що Китай вдався до механізму врегулювання суперечок СОТ, щоб "захистити права розвитку та інтереси індустрії електромобілів і співпрацю в глобальній екологічній трансформації".

ЄС з липня цього року підвищив ставки ввізного мита на китайські електрокари до 37,6 відсотка, заявивши, що їхні виробники отримують істотні дотації від влади КНР. Брюссель вважає, що практика створює "загрозу економічної шкоди" для європейських автовиробників. Китай каже, що його підтримка електромобілів відповідає правилам СОТ.

У обох сторін є час до початку листопада, щоб спробувати вирішити свої розбіжності, після чого тимчасові тарифи стають офіційними. Експорт автомобілів Китаю зріс у липні порівняно з тим же місяцем минулого року, тоді як продажі на внутрішньому ринку впали, повідомляє промислова асоціація в п'ятницю.

Раніше у відповідь на дії ЄС Китай розпочав розслідування щодо експорту французького коньяку та європейської свинини, що, на думку деяких аналітиків, може перерости в торговельну війну з Євросоюзом.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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