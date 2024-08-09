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АНАЛІТИКА

США хочуть, щоб Японія значно збільшила виробництво ракет для Patriot

 

США хочуть, щоб Японія у спільному виробництві виготовляла понад 100 ракет Patriot, щоб закрити дефіцит американської зброї.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Збройні сили США хотіли б, щоб Японія виготовила понад 100 ракет Patriot в рамках розширення спільного виробництва.

США і Японія домовилися розширити виробництво ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement - найсучаснішого члена ракет для Patriot - і розпочати спільне виробництво вдосконаленої ракети середньої дальності "повітря-повітря" (AMRAAM).

"У мене немає відповіді щодо точної кількості, але кількість, яку ми хотіли б досягти, значно перевищує цю", - сказав заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант, відповідаючи на запитання, чи буде масштаб виробництва подібний до одноразової закупівлі 10 ракет.

Очікується, що обидві сторони обговорять можливість такого масштабного виробництва в найближчі місяці.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries є основним підрядником, який виробляє такі ракети за ліцензією в Японії, будуючи близько 30 ракет на рік для Сил протиповітряної оборони.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Японія
 

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