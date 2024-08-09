У Франції побиваються через найгірший за десятиліття врожай пшениці

Урожай пшениці у Франції, як очікується, буде одним із найгірших за останні сорок років через вологі зиму та літо, що може вплинути на ціну на хлібобулочні продукти в країні.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, оголосило французьке Міністерство сільського господарства, пише "Європейська правда".

За оцінками відомства, у 2024 році виробництво м'яких сортів пшениці впаде майже на 25% у порівнянні із середнім показником за останні п'ять врожаїв, до 26,3 мільйона тонн, "що є одним з найнижчих врожаїв за останні 40 років".

Несприятливі погодні умови зачеплять й інші сільськогосподарські культури, які збирають улітку, за винятком сої, додало французьке Міністерство сільського господарства.

Саме з м'яких сортів пшениці виготовляють тісто й хліб, зокрема знаменитий французький багет. Падіння урожаїв особливо важливе для Франції - найбільшого виробника та експортера м'яких сортів пшениці в Європейському Союзі.

Як передає Le Figaro, французькі фермери вже звернулись до уряду з проханням про фінансову допомогу, аби пережити нинішній неврожайний рік. За їхніми оцінками, виробник пшениці може втратити в середньому від 30 до 50 тисяч євро через поганий врожай.

На початку року уряд Франції вже пропонував фермерам поступки після того, як профспілки влаштували низку протестів проти бюрократичної тяганини та припинення деяких програм сільськогосподарської допомоги напередодні червневих виборів до Європарламенту.

У травні грози зі шквальним вітром і градом, що накрили північ Франції, завдали великої шкоди врожаю та призвели до загибелі однієї людини.