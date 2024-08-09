Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гарріс випередила Трампа на 5 пунктів у загальнонаціональному опитуванні

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо президентських виборів у США.

Таким є результат опитуванням Ipsos, дані якого наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу над Трампом у порівнянні з дослідженням 22-23 липня, у якому вона випереджала республіканця з 37% проти 34%.

Загальнонаціональне опитування 2045 дорослих американців, проведене 2-7 серпня, показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого порівняно з 10% у липні.

Серпневе опитування проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters. Опитування, проведене онлайн, мало похибку близько 3 відсоткових пунктів.

В окремому опитуванні Ipsos виявилось, що Гарріс випереджає Трампа з відривом 42% проти 40% у семи ключових штатах: Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

Гарріс вступила у перегони 21 липня, коли президент Джо Байден згорнув свою кампанію і підтримав свою віцепрезидентку після катастрофічного виступу на дебатах 27 червня проти Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos здебільшого показували, що Байден і Трамп мали однакову кількість голосів, хоча Байден показував гірші результати, ніж на виборах 2020 року, коли він переміг Трампа.

Телеканал ABC News заявив, що проведе перші дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 10 вересня.

У серпні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9926
  0,0079
 0,02
EUR
 1
 44,8090
  0,0414
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7360  0,06 0,15 41,3088  0,04 0,09
EUR 44,5280  0,06 0,14 45,2212  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,13 0,31 41,0950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес