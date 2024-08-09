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АНАЛІТИКА

Екслідер Каталонії залишив Іспанію, уникнувши арешту

 

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон у п'ятницю повертається до Бельгії після появи на мітингу у Барселоні і уникнення арешту.

Про це заявив генеральний секретар його партії Junts Жорді Туруль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Жорді Туруль сказав радіо RAC1, що він не знає, чи Пучдемон вже дістався до свого будинку в Ватерлоо, де він прожив сім років у вигнанні після того, як очолив невдалу спробу відокремлення Каталонії в 2017 році.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

"Він приїхав до Іспанії не для того, щоб його заарештували, а для того, щоб реалізувати свої політичні права", - сказав Туруль.

Він додав, що Пучдемон спочатку планував взяти участь у голосуванні в регіональному парламенті з метою обрання нового лідера Каталонії.

Замість того, щоб піти з мітингу до парламенту пішки, Пучдемон сів у машину з міркувань безпеки, а потім вирішив негайно поїхати, оскільки вважав, що його не пустять на територію парламенту, сказав Туруль. Згодом каталонська поліція розпочала операції з пошуку й арешту Пучдемона. Поліцейська операція була зосереджена на спостереженні за в'їздами і виїздами з Барселони, але Пучдемон зник.

Туруль додав, що Пучдемон не хотів давати можливість фотографувати його арешт.

Сам Жорді Туруль був ув'язнений між 2018 і 2021 роками за звинуваченнями в заколоті, підбурюванні до заколоту і розкраданні коштів під час референдуму про незалежність, але був помилуваний іспанським урядом.

Регіональний парламент Каталонії ввечері в четвер, 8 серпня, обрав президентом регіону Сальвадора Ілью - представника Соціалістичної робітничої партії Іспанії, яку очолює іспанський прем'єр Педро Санчес.
Ключові теги: Іспанія
 

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