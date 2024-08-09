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АНАЛІТИКА

Кредитні борги росіян сягнули чергового рекорду - росЗМІ

 

За підсумками червня загальна сума кредитів росіян в банках перевищила 40 трлн руб (0.46 трлн дол).

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Центробанку.

Станом на 1 липня банківські кредити росіян становили 38,9 трлн руб. Крім них є ще кредити, насамперед іпотека, перепакована в цінні папери - їх, за даними ЦБ, ще понад 1,4 трлн руб. Загалом виходить 40,3 трлн руб.

З них трохи більш ніж половина (21,2 трлн руб, 0.24 трлн дол) припадає на іпотеку, 15,2 трлн руб. - на споживчі позики, 2,2 трлн - автокредити, 1,7 трлн - інші позики і відсотки.

Зазначається, що тільки за червень 2024 борг росіян перед банками збільшився на трильйон.

Настільки швидке зростання було викликане наближенням згортання пільгової іпотеки (найпопулярніша програма з липня припинила діяти, ще дві переформатовані) - люди поспішали встигнути взяти кредит - і, як не дивно, високими ставками.

Через них скоротилося дострокове погашення кредитів: набагато вигідніше стало розміщувати гроші на депозитах, ставки за якими зараз вищі, ніж за старими кредитами.

В повідомленні додають, що за тією ж логікою люди стали активніше користуватися кредитними картками, з пільговим періодом, зазначав Центробанк.

На початок цього року користувачів кредиток уперше стало більше, ніж людей із кредитом готівкою, звертав увагу ЦБ, і зараз це один із сегментів, які найшвидше зростають. За перше півріччя весь роздрібний портфель Сбербанку зріс на 8,1%, а картковий - на 22% (до 1,9 трлн руб.),
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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