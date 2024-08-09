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АНАЛІТИКА

Грошові перекази росіян в іноземні банки за місяць обвалилися в 6 разів

 

Припинення біржових торгів доларом і євро і паніка на валютному ринку ускладнили росіянам купівлю валюти та перекази грошей за кордон. Так, у червні грошові перекази росіян на свої рахунки в закордонні банки обвалилися вшестеро.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Центробанку РФ, за місяць росіяни поповнили рахунки в іноземних банках лише на 12,2 млрд руб. після 71,7 млрд руб. у травні.

Це мінімум із вересня 2021 року, якщо не брати до уваги квітня 2022 року, коли росіяни в паніці повертали гроші в Росію і ЦБ РФ єдиний раз зафіксував не відтік, а приплив коштів з іноземних рахунків. До розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вони в середньому відправляли на свої рахунки в іноземні банки більше, ніж у червні (2021 року - понад 20 млрд руб. на місяць).

Як зазначається, провал може бути пов'язаний із наслідками санкцій проти "Московської біржі". Через них біржа, де багато хто купував валюту для транскордонних переказів, з 13 червня припинила торги доларами та євро.

Це був не єдиний, але найвигідніший спосіб конвертації. За даними Центробанку РФ, у травні чисті купівлі валюти населенням (різниця між купівлями та продажами) склали 179 млрд руб., із яких більша частина (107,4 млрд руб.) придбана на біржі, а 71,5 млрд руб. росіяни купили в найбільших банках.

Цей спосіб зберігався, але погано працював. Санкції на біржу викликали паніку на валютному ринку, і банки підняли курси продажу валюти та обвалили курси, за якими самі її купували. Банки після введених санкцій різко розширили спреди на купівлю-продаж готівкової та безготівкової валюти, зазначили в ЦБ Росії, назвавши це причиною зниження покупок валюти населенням.

Вплив санкцій

На початку серпня повідомлялося, що "Московська біржа", яка потрапила під американські санкції, більше не публікуватиме даних про обсяги торгів валютою.

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" Центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають "Московську біржу".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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