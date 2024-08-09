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Китайське прислів'я
У Курській області РФ став пропадати мобільний зв'язок
10:51 09.08.2024 |
Початок бойових дій у Курській області Росії та введення режиму надзвичайної ситуації в Курську призвели до перебоїв у роботі мереж операторів мобільного зв'язку.
Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".
Зазначається, що клієнти великих телеком-компаній РФ 8 серпня зіткнулися з труднощами під час з'єднання з абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема Суджанському, зв'язок був відсутній.
Оператори зв'язку ситуацію не коментують, а експерти вважають, що проблеми наразі спричинені не технічними збоями.
Співрозмовник видання на телеком-ринку припускає, що перебої в роботі мережі пов'язані з глушінням сигналу владою РФ для "забезпечення безпеки", а не з технічними проблемами.
Водночас російські державні відомства заявляли про масову DDoS-атаку.
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