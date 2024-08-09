У Курській області РФ став пропадати мобільний зв'язок

Початок бойових дій у Курській області Росії та введення режиму надзвичайної ситуації в Курську призвели до перебоїв у роботі мереж операторів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Зазначається, що клієнти великих телеком-компаній РФ 8 серпня зіткнулися з труднощами під час з'єднання з абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема Суджанському, зв'язок був відсутній.

Оператори зв'язку ситуацію не коментують, а експерти вважають, що проблеми наразі спричинені не технічними збоями.

Співрозмовник видання на телеком-ринку припускає, що перебої в роботі мережі пов'язані з глушінням сигналу владою РФ для "забезпечення безпеки", а не з технічними проблемами.

Водночас російські державні відомства заявляли про масову DDoS-атаку.