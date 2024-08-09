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У Швеції вперше за 50 років відтік населення перевищив імміграцію
09:10 09.08.2024 |
За даними Статистичного управління Швеції, в країні вперше за понад пів століття спостерігається ситуація, коли еміграція перевищує імміграцію - тобто кількість людей, що їдуть з країни, перевищує кількість прибулих.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.
За словами міністерки міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард, нинішній міграційний зсув у країні є частиною ширшої тенденції до зменшення кількості шукачів притулку та виданих дозволів на проживання.
"Кількість заяв про надання притулку наближається до історично низького рівня, кількість дозволів на проживання, пов'язаних з наданням притулку, продовжує зменшуватися, і вперше за 50 років Швеція має чисту еміграцію", - заявила вона на пресконференції в четвер.
Попередні дані Статистичного управління Швеції - урядового агентства, яке займається офіційною статистикою, - свідчать про те, що країна мала від'ємний показник чистої імміграції до травня цього року включно.
Крім того, до кінця липня у Швеції зареєстрували лише 5600 заяв про надання притулку, що на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Швеція прийняла велику кількість мігрантів з 1990-х років - переважно з країн, охоплених конфліктами, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак.
Уряд консервативного прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона пообіцяв протидіяти імміграції та злочинності після приходу до влади у 2022 році. Серед іншого, він уже ініціював перегляд соцвиплат для мігрантів неєвропейського походження.
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