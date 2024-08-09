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Сербські селяни протестують проти початку видобутку літію – першої такої шахти у Європі
23:41 08.08.2024 |
Сербські селяни та екоактивісти влаштували чергову акцію протесту проти планів відкрити в країні першу у Європі шахту для видобутку літію.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Люди з громад, на які може вплинути поява шахти, а також екоактивісти піднімають протести проти запланованого відкриття літієвої шахти, вважаючи, що це спричинятиме забруднення довкілля і може спричинити проблеми зі здоров'ям у місцевих мешканців. У липні Сербія відновила ліцензію на відкриття шахти компанії Rio Tinto, яка може стати першою у Європі, після того, як її 2 роки тому скасували через протести. Видобуток планують на заході Сербії.
У липні канцлер Німеччини Олаф Шольц приїздив до Сербії для підписання угоди щодо імпорту літію.
У разі реалізації проєкту видобутий там літій міг би забезпечувати 90% європейських потреб і зробити компанію одним з найбільших видобувачів літію у світі, а також вирішити проблему із залежністю Європи від зовнішнього постачання. Літій є ключовим компонентом батарей для електромобілів та інших електронних пристроїв.
Після рішення про поновлення планів видобутку мешканці тієї місцевості почали нову хвилю протестів.
Протестувальники вимагають від уряду цілковито заборонити видобуток літію на території країни. Компанія Rio Tinto у червні опублікувала дослідження щодо впливу на довкілля, у висновках яких йдеться, що шахта не створить загроз для місцевих мешканців.
Водночас в уряді аргументують, що цей проєкт буде важливим для економічного зростання.
Протестувальники готують наступну акцію на суботу 10 серпня у столиці.
У спробі погасити невдоволення Міністерство охорони здоров'я Сербії цього тижня анонсувало створення спецкомісії для дослідження впливу літієвих шахт на здоров'я людей.
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