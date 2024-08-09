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Режим Лукашенка є співучасником у війні РФ в Україні - ЄС
23:25 08.08.2024 |
Білоруський режим є співучасником у повномасштабній агресивній війні Росії проти України. Про це йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яка була оприлюднена
у четвер, 8 серпня, напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.
"Білоруський суверенітет та ідентичність зазнають зростаючої загрози. Крім широкомасштабних внутрішніх репресій, білоруський режим став співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України. Крім політичної, військової та логістичної підтримки, він сприяв незаконній депортації українських дітей з територій України, тимчасово окупованих Росією", - йдеться у заяві.
У тюрмах Білорусі - близько 1400 політв'язнів
Також Боррель додав, що білоруська влада продовжує "масштабну кампанію насильства і залякування власного народу". "Наразі в ув'язненні перебуває близько 1400 політичних в'язнів. Вони є лише частиною тисяч людей, які перебували під вартою з політичних мотивів...", - йдеться у заяві головного дипломата Євросоюзу.
Також він додав, що Олександр Лукашенко почав "тотальне придушення білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опонентів, незалежних профспілкових діячів, представників національних меншин і, зрештою, всіх громадян, які висловлюють свої погляди як у країні, так і за її межами".
"Щонайменше шість політичних в'язнів загинули в ув'язненні, і багато хто утримується в інформаційній ізоляції понад рік. Деякі із затриманих перебувають у небезпечному для життя стані та потребують термінової медичної допомоги. Таке поводження з ув'язненими і затриманими є порушенням міжнародного права і власних зобов'язань Білорусі", - заявив Боррель.
ЄС обіцяє Білорусі 3 млрд євро на реформи у разі демократизації
Головний дипломат ЄС нагадав, що Євросоюз запровадив кілька раундів санкцій проти режиму Лукашенка та його прихильників. Зокрема, 5 серпня ЄС ухвалив додаткові санкції проти 28 осіб, причетних, зокрема, до порушень прав людини, політично мотивованих судових процесів і державної пропагандистської діяльності.
"Загалом 261 особа і 37 організацій та органів наразі зазнають індивідуальних обмежувальних заходів ЄС", - зазначив Боррель.
Також у його заяві йдеться про те, що "щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС надасть підтримку в стабілізації її економіки та реформуванні її інститутів, зокрема за допомогою Комплексного плану економічної підтримки в розмірі до 3 мільярдів євро".
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